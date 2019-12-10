Газпром: переговоры с Украиной продолжатся в двустороннем формате

"Газпром" в течение ближайших дней продолжит переговоры с Украиной по газу в двустороннем формате.

Об этом заявил глава российской компании Алексей Миллер по итогам контактов в рамках саммита лидеров "нормандской четверки" в Париже, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Інтерфакс-Україна".

"Продолжим переговоры с украинской стороной в двустороннем формате в ближайшие дни", - сказал он.

Как заявил в Елисейском дворце исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, Украина и Россия не достигли договоренности о новом контракте на транзит и поставки газа по итогам переговоров президентов.

Он сказал, что дальнейшие переговоры продолжатся как в двустороннем, так и в трехстороннем формате с участием ЕС.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук допускает возможность "газовой войны" во время продолжения переговоров с Российской Федерацией о транзите газа после 1 января 2020 года.

"Украина будет договариваться о газе дальше, возможно, непросто, возможно, с "газовой войной". Но мы полностью к этому готовы: наши хранилища наполнены, нашу логику поддерживают ЕС и решение Стокгольмского арбитража, а "Северный поток-2" не достроен", - написал он в своем Facebook.

Читайте также: "Первая нормандская: как и в чем Зеленский победил Путина на саммите в Париже".