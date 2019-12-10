Газпром: переговоры с Украиной продолжатся в двустороннем формате
"Газпром" в течение ближайших дней продолжит переговоры с Украиной по газу в двустороннем формате.
Об этом заявил глава российской компании Алексей Миллер по итогам контактов в рамках саммита лидеров "нормандской четверки" в Париже, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Інтерфакс-Україна".
"Продолжим переговоры с украинской стороной в двустороннем формате в ближайшие дни", - сказал он.
Как заявил в Елисейском дворце исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, Украина и Россия не достигли договоренности о новом контракте на транзит и поставки газа по итогам переговоров президентов.
Он сказал, что дальнейшие переговоры продолжатся как в двустороннем, так и в трехстороннем формате с участием ЕС.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук допускает возможность "газовой войны" во время продолжения переговоров с Российской Федерацией о транзите газа после 1 января 2020 года.
"Украина будет договариваться о газе дальше, возможно, непросто, возможно, с "газовой войной". Но мы полностью к этому готовы: наши хранилища наполнены, нашу логику поддерживают ЕС и решение Стокгольмского арбитража, а "Северный поток-2" не достроен", - написал он в своем Facebook.
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