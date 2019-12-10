ЕС о "Нормандии": РФ должна использовать свое влияние для выполнения Минских соглашений

Европейский Союз приветствует результаты переговоров лидеров "нормандской четверки" и ожидает от России необходимых действий для полной реализации Минских соглашений.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних действий.

"Меры, согласованные в нормандском формате, и восстановление ​​участия сторон в вчерашнем саммите в Париже – это важные шаги. Их быстрое и тщательное осуществление имеет важное значение и должно иметь прямое положительное влияние на жизнь людей в Восточной Украине по обе стороны линии соприкосновения", - говорится в заявлении.

В Брюсселе считают, что новая динамика в переговорах в нормандском формате - это окно возможностей, которое стороны должны использовать для продвижения к полной реализации Минских соглашений.

"Они остаются ключом к достижению устойчивого и мирного урегулирования конфликта на востоке Украины, что будет способствовать существенному улучшению отношений между ЕС и Россией. Европейский Союз ценит конструктивный подход, проявленный Украиной, и ожидает, что Россия использует свое влияние, чтобы Минские соглашения могли быть полностью реализованы", - отмечается в заявлении.

Евросоюз также подтверждает свою поддержку усилиям Франции и Германии в нормандском формате и работе Трехсторонней контактной группы и готов и дальше поддерживать деятельность по разминированию и Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

"ЕС напоминает о своей полной поддержке суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ", - говорится в заявлении.

Подробнее об итогах саммита читайте в статье: "Первая нормандская: как и в чем Зеленский победил Путина на саммите в Париже".