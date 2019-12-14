Турция и Россия близки к соглашению о совместном производстве ракет - Анкара

Турция близка к подписанию соглашения с Россией о совместном производстве ракет и получения ноу-хау путем передачи технологии для разработки собственных оборонных систем.

Об этом заявил глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.

"Мы подпишем соглашение после согласования окончательных деталей по совместному производству некоторых деталей в Турции и обмена технологиями", - сказал Демир.

На данный момент Турция ведет переговоры о закупке в России второго комплекса системы противоракетной обороны С-400, но среди требований для нового соглашения назвала совместное производство и передачу технологий.

Во второй половине сентября Россия завершила доставку Турции первых С-400. Сейчас турецкие военные продолжают обучение в России. Соглашение по другому комплексу ракетной системы С-400 может быть завершено до апреля 2020 года, когда Анкара будет готова полностью развернуть систему.

Турция открыта для обсуждений по приобретению американских ракет Patriot, если США отступят от требований, чтобы Анкара отказалась от С-400, заявил Демир в заявлении Bloomberg и Reuters в пятницу.

Комитет Сената США в среду поддержал законопроект о введении санкций против Турции, что подталкивает президента Дональда Трампа к более жесткой линии в этом вопросе.