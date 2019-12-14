Киев ожидает шагов Варшавы в отношении украинских мест памяти в Польше

Украина предоставила Польше разрешения на проведение поисковых работ на своей территории и ожидает соответствующих шагов с польской стороны по упорядочению мест украинской памяти.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Жовква встретился в Киеве с заместителем государственного секретаря Министерства иностранных дел Польши Марчином Пшидачем.

Как отмечается в сообщении, во время встречи речь шла об основных вопросах двусторонней повестки дня, в частности по реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав государств, а также во время заседания Консультационного комитета президентов Украины и Польши 5 ноября 2019 года во Львове.

"Обсуждая проблематику чествования общей исторической памяти, Игорь Жовква подчеркнул, что Украина предоставила разрешения на проведение поисковых работ и ожидает соответствующие шаги с польской стороны по упорядочению мест украинской памяти на территории Польши", - рассказали в ОП.

Пшидач подтвердил неизменную поддержку Польшей территориальной целостности и суверенитета Украины и выразил готовность официальной Варшавы продолжать давление на РФ с целью выполнения Минских договоренностей.

Жовква также проинформировал собеседника о усилиях, приложенных президентом Владимиром Зеленским с целью возобновления переговоров в нормандской формате, а также о результатах саммита, состоявшегося 9 декабря в Париже.

Собеседники согласовали график мероприятий политического диалога на высшем уровне на ближайшие месяцы.

Вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба ранее призвал Польшу пойти на уступки в вопросе квот на автоперевозки для украинцев в ответ на то, что Киев дал формальное согласие на возобновление поисково-эксгумационных работ на территории нашей страны.

В МИД Польши заявляли, что "не принимают принципов торговли в вопросе исторического наследия".