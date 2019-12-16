Немецкие власти достигли компромисса относительно нового климатического пакета

Власти немецкой федерации и федеральных земель достигли принципиального соглашения на сложных переговорах относительно нового климатического пакета, подготовленного правительством ФРГ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

На переговорах, которые продолжались до утра понедельника, 16 декабря, представители федеральной и земельной власти договорились о повышении взносов транспортных компаний и жилого сектора за выбросы CO2 с 10 до 25 евро за тонну с 1 января 2021 года.

Кроме того, будет снижен налог на добавленную стоимость на железнодорожные перевозки с 1 января 2020 года. Как компенсацию федеральным землям будет выплачено с 2021 до 2024 года в целом 1,5 миллиарда евро.

Таким образом, 20 декабря, как и планировалось, Бундесрат - представительство федеральных земель Германии - сможет принять весь ранее утвержденный Бундестагом пакет мер, направленных на защиту климата.

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29 ноября Бундесрат заблокировал часть крупнейшего к этому времени климатического пакета, заявив о необходимости дополнительного согласования налоговых изменений. Речь шла о повышении льгот, которые индивидуально рассчитываются по сумме транспортных расходов при поездках с работы и на работу. Кроме того, нужно было договориться о снижении НДС на междугородные железнодорожные перевозки и объем налоговой поддержки, предусмотренной для ремонта зданий с целью повышения их энергоэффективности.

15 ноября пакет климатических мероприятий одобрили в Бундестаге депутаты из блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), а также от Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Законодатели утвердили целевые показатели для сокращения выбросов в атмосферу парникового газа CO2 в различных секторах. В частности, речь идет об энергетике, транспорте, а также о сфере жилищного строительства.

К 2030 году Германия должна на 55 процентов сократить объемы своих выбросов двуокиси углерода по сравнению с 1990-м. Этот показатель сейчас составляет 30 процентов. К 2050 году ФРГ предстоит полностью реализовать стратегическую инициативу Европейского Союза и достичь углеродной нейтральности.