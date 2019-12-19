Зеленский назначил посла в Молдове

Президент Владимир Зеленский назначил послом Украины в Молдове Марка Шевченко, который ранее был временным поверенным в делах Украины в Канаде.

Соответствующий указ от 18 декабря обнародован на сайте главы государства в четверг, сообщает "Европейская правда".

Шевченко имеет опыт работы с Молдовой, ведь в 2003-2007 гг. работал советником по политическим вопросам посольства Украины в Молдове.

В 2012 и 2014-15 годах Шевченко был временным поверенным в делах Украины в Канаде.

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Напомним, что у Украины с апреля 2019 года не было посла в Молдове.

Тогдашний президент Украины Петр Порошенко 25 апреля подписал указ об увольнении Ивана Гнатышина с должности посла Украины в Молдове. Гнатышин был назначен на должность в июле 2015 года. "Это было его решение, учитывая личные обстоятельства и возраст", - заявил тогда министр иностранных дел Украины Павел Климкин.