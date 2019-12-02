Зеленский назвал условия проведения выборов на Донбассе

Президент Зеленский заявил, что местные выборы на Донбассе могут произойти только при условии вывода всех незаконных вооруженных формирований, и назвал три главные темы, о которых планирует говорить на "нормандской встрече" в Париже.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский рассказал в интервью западным СМИ Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza.

По его словам, есть три пункта, выполнение которых покажет, действительно ли все стороны стремятся закончить войну.

"Первое – это обмен пленными, с предполагаемыми сроками. Я уверен, что Франция и Германия поддерживают это, и пока я не вижу, почему Россия может быть против. Но есть очень деликатные вопросы. Например, боевики на Донбассе подтверждают список заключенных, но у нас есть данные об очень отличающемся количестве (пленных)", – сказал Зеленский.

"Вторая история, которая очень сложна, – это перемирие. На всех встречах в Минске, со всеми договоренностями и объяснениями, она – среди первых, самых важных моментов. Но даже если обстрелы стали реже и число жертв стало значительно меньше, это не прекратилось", – добавил он.

"И третий момент, прежде чем приступить к выборам, – это полный вывод всех незаконных военных формирований – не важно, какого рода, в какой форме и с каким оружием", – отметил глава государства.

Он добавил, что Украина бесспорно стремится к решению этих трех главных вопросов: "Но мы посмотрим, действительно ли этого хочет Россия".

Зеленский отметил, что без вывода сил боевиков Украина не согласится на выборы.

"Выборы проходят по украинскому законодательству. И украинский закон исключает присутствие боевиков. Все украинские партии должны иметь доступ (к участию в выборах), наблюдатели, журналисты, ОБСЕ, Центральная избирательная комиссия. Если там будут вооруженные группировки, ни одна партия туда не поедет", – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что не согласен с пунктом Минских соглашений, согласно которому "сначала – выборы, а затем – контроль над границей". "К сожалению, здесь у нас есть противоречия. И, конечно, их нужно решить", – сказал он.

Зеленский категорически отверг возможность возвращения контроля над Донбассом военным путем в случае провала мирных переговоров.

"В любом случае я не начну войну на Донбассе. Однако я знаю, что есть много горячих голов, особенно среди тех, кто сейчас выходит на улицы, говоря: давайте отвоюем Донбасс назад! Но какой ценой? Я считаю, что этими людьми управляет предыдущая власть. И, честно говоря, меня это удивляет. Да и не только меня – спросите об этом зарубежных политиков", – сказал Владимир Зеленский.

Встреча в Нормандском формате с участием глав Украины, России, Франции и Германии состоится 9 декабря в Париже.