Зеленский рассказал о гарантиях европейцев сохранить санкции

Президент Владимир Зеленский заявил, что получил гарантии от лидеров Европы о сохранении санкционного режима в отношении России, пока Украина не вернет все утраченные территории.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский рассказал в интервью западным СМИ Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza.

"Лидеры Европы гарантировали мне, что политика санкций останется до тех пор, пока мы не вернем все свои утраченные территории", - сказал глава украинского государства.

Он не стал комментировать заявление Макрона о его стремлении улучшить отношения с Москвой, но отметил, что президент Франции заверил его в поддержке.

"Я обсуждал с ним (Макроном. - Ред.) позицию Украины, и он сказал, конечно, мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины", - отметил Владимир Зеленский.

На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает Россию и Китай основной опасностью для НАТО, и призвал к новому диалогу с Москвой. Позиция президента Франции и генсека НАТО - в видео:

Подробнее читайте в статье: "За Путина или против Трампа: что означают заявления Макрона, что "Россия - не враг НАТО".