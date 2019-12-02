Министр обороны Молдовы возразил, что восхищался "армией Донбасса"

Министр обороны Молдовы Виктор Гайчук возразил, что восхищался или был сторонником армии сепаратистов Донбасса, в чем его обвинил оппозиционный проевропейский блок ACUM.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Гайчуку пришлось оправдываться после того, как оппозиционные депутаты обнародовали резолюцию с обвинениями в его адрес. Они потребовали отставки министра, утверждая, что тот откровенно симпатизирует сепаратистам Донбасса, ставя в пример военным Молдовы "сепаратистские и неконституционные военные силы Донбасса".

Такие обвинения депутаты выдвинули после того, как недавно в сети приобрело популярность видео выступления Гайчука в 2016 году. На своей странице в Facebook Гайчук назвал обвинения манипуляцией и желанием оппозиции ввести общество в заблуждение.

По его словам, во время своего выступления, состоявшегося на научной конференции Академии наук Молдовы, он говорил о "силе духа армии, о том, что мотивация военнослужащих всегда сильнее, чем техническое оснащение армии". Заметим, полное название конференции - "Православная церковь Молдовы и государство. Вера и знание".

Читайте также Премьер Молдовы с первым официальным визитом едет в Москву

Гайчук отметил, что тогда в этом контексте привел в пример небольшие по численности и оснащению армии, с серьезной мотивацией.

"Кроме других, я привел в пример и армию Донбасса, не давая ей никакой оценки", - сказал Гайчук. Он отметил, что это становится понятно из видео его полного выступления. Он сказал, что в речи говорил о примерах армий Вьетнама, Палестины, Афганистана, а затем - "армии Донбасса".

"Скажу четко, чтобы больше не было спекуляций: как гражданин, военный в запасе и министр обороны я уважаю и всегда буду уважать территориальную целостность Украины", - написал Гайчук.

Далее приводим отрывок из выступления Гайчука, который привел к требованиям его отставки.

"Меня часто спрашивают, зачем Молдове армия, если мы никогда не победим? И я привожу только один пример - Донбасс. У Донбасса военных около 10 тысяч, практически как в Национальной армии Молдовы. А в украинской армии – 168 тысяч. Так, по простому. То есть дух, вера – эффективны в борьбе. Если боец ​​верит в своего командира, любит родину, тогда он победит и менее современным вооружением, чем у противника", - заявил тогда Гайчук.