Украину посетит премьер Швеции

На этой неделе состоится визит в Украину премьер-министра Швеции Стефана Левена.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на посольство Швеции в Украине.

В посольстве анонсировали, что Левен посетит Киев 4 декабря. Он намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком, представителями украинского гражданского общества и выпускниками Киевской школы экономики, которую Швеция поддерживает.

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Как отметили в посольстве, в центре внимания визита будут российская агрессия против Украины, в частности аннексия Россией Крыма, повестка дня реформ в Украине, вопросы двусторонней торговли и отношения между ЕС и Украиной.

В то же время Управление государственной охраны Украины заявило, что будет оказывать сопровождение делегации Левена во время его рабочего визита в Украину, который состоится 3-4 декабря.

Швеция ежегодно выделяет около 240 млн шведских крон (примерно 25 млн долларов США) на поддержку процесса реформ в Украине. Шведская поддержка ориентирована на укрепление демократии и эффективное государственное управление, права человека, гендерное равенство, окружающую среду и энергоэффективность, а также имплементации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.