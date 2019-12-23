США отреагировали на совместные учения ВМС РФ и Асада в Средиземном море

Авианосец США "Гарри С. Трумэн" пристально следит за первыми совместными военными учениями российских и сирийских ВМС в восточном Средиземноморье.

Об этом заявил командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NBC News.

"Труман" перевозит более 70 боевых самолетов в девяти эскадронах во главе с десятками истребителей F-18.

С одновременно тридцатью российскими военными кораблями в Средиземноморье российское присутствие там сейчас больше, чем когда-либо с момента распада СССР, говорит Фогго.

"Пока они будут действовать таким образом, мы будем здесь, чтобы напомнить им о цене и рисках плохого поведения, и мы этого не допустим", - отметил он.

"Я не уверен, какой месседж они присылают, но это не про мир и процветание", - сказал американский командующий о российских средиземноморских учениях.

Напомним, российская авиация продолжает наносить удары по населенным пунктам сирийской провинции Идлиб. Россия и Асад с ноября устроили одну из крупнейших волн беженцев в недавней истории. Сирийские войска при поддержке спецназа РФ в последние дни наступают на север в направлении города Маарет аль-Нуман.