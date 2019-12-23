Кипр, Греция и Израиль 2 января подпишут соглашение о газопроводе

Лидеры Кипра, Греции и Израиля планируют в начале нового года подписать соглашение о строительстве газопровода в восточном Средиземноморье, заявил офис греческого премьер-министра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Соглашение подпишут в Афинах 2 января премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, президент Кипра Никос Анастасиадес и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

Как планировалось, трубопровод будет проходить через Средиземное море от Израиля до греческого острова Крит и в материковой Греции, а затем в Италию.

Позже соглашение будет финализировано подписью Италии. В мае премьер-министр Италии Джузеппе Конте высказался против проекта "Посейдон", который является последней частью трубопровода, который соединил бы Грецию с Италией.

Кипр, Греция и Израиль уже подписали договор о 1900 километрах трубопровода в начале этого года в присутствии госсекретаря США Майка Помпео.

Ожидается, что трубопровод EastMed удовлетворит около 10% потребностей Европы в природном газе, уменьшая энергетическую зависимость от России.

ЕС внес вклад в стоимость технических исследований для проекта.

Три страны-подписанта присоединились к общему противодействию недавнему соглашению Турции с признанным ООН правительством Ливии, определяющему "морские границы" между двумя странами Средиземного моря. Турция и Ливия географически далеки друг от друга, и Греция и Египет препятствуют этому.

Соглашение рассматривается как способ Турции посягать на долю в морских ресурсах восточного Средиземноморья, даже если это означает посягательство на пространство других стран. Турция, со своей стороны, утверждает, что Греция и Кипр стремятся ограничить Турцию ее узкими территориальными водами.