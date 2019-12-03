В Еврокомиссии прокомментировали угрозы США ввести пошлины на французские товары

Європейський Союз реагуватиме як єдине ціле у разі запровадження Сполученими Штатами стовідсоткових мит на французькі товари.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" заявив представник Єврокомісії на щоденному брифінгу у Брюсселі.

"Ми взяли до уваги попередження щодо французького податку на цифрові послуги. У цьому випадку, як і в інших торгових питаннях, ЄС діятиме і реагуватиме як одне ціле і залишиться єдиним. Ми тісно координуємо наші наступні кроки з французькою владою" - сказав він.

За його словами, Світова організація торгівлі є звичним місцем для врегулювання торгових суперечок, але Єврокомісія хотіла б прийти до спільного рішення без звернення до СОТ.

"ЄС шукатиме дискусій з США, як вирішити це питання у дружньому ключі, щоб завадити переходу суперечки у СОТ" - зазначив представник Єврокомісії.

Нагадаємо, офіс Торгового представника США заявив у понеділок, що його розслідування показало, що французький податок на цифрові послуги "не відповідає переважаючим принципам міжнародної податкової політики" і шкодить американським технологічним компаніям.

У зв’язку з цим США пригрозили обкласти стовідсотковими митами такі французькі товари як ігристі вина, сир, сумки та іншу продукцію на суму 2,4 млрд доларів.