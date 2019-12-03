Министр Пристайко просит посла Венгрии быть осторожнее в высказываниях

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что недавний вызов в МИД посла Венгрии, вызвавший вопрос о корректности, является "нормальной практикой".

Об этом он заявил в общении с журналистами во время конференции NATO Engages в Лондоне, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Пристайко отметил, что не считает вызов посла в МИД и вручение ему ноты протеста от Украины чрезвычайным событием в отношениях.

"Вызов посла - нормальная практика. Я также был послом и меня много раз вызывали. Это обычная реакция нашей страны, которая доводится другой стране путем демарша", - заявил министр.

Как сообщала "Европейская правда", в понедельник МИД публично заявил о вызове посла Венгрии Иштвана Ийдярто; такие заявления МИД делает довольно редко.

Одна из причин вызова - "неприемлемости заявлений об автономии венгерского национального меньшинства в Украине", которые посол якобы сделал в интервью. Между тем в интервью, которое стало основанием для ноты протеста, на самом деле не было прямых призывов к автономии.

Пристайко то же время считает претензии МИД корректными.

"Нас действительно не устраивают те слова, которые были сказаны и мы просим, ​​чтобы посол, представляющий Венгрию, в дальнейшем взвешивал свои слова. Даже такие мелочи, как его фраза "украинский язык трудно учить" имеют значения. Обычному человеку такое говорить разрешено, но официальному представителю государства всегда надо быть осторожным", - пояснил он.