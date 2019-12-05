Кипр обратился в Гаагу для защиты от Турции своих прав на море
Кипр обратился в Международный суд ООН в Гааге с просьбой защитить его права на добычу полезных ископаемых в море на фоне оспаривания Турцией некоторых участков в Средиземноморье.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Обе страны находятся в споре за морские зоны вокруг острова, где Кипр выдает лицензии международным компаниям на проведение разведки нефти и газа.
Президент Кипра Анастасиадис заявил, что Кипр предан защите своих суверенных прав всеми возможными правовыми средствами. "У нашего обращения в Гаагу именно эта цель", - сказал он журналистам в Никосии.
Турция, которая не имеет дипломатических отношений с международно признанным правительством Кипра, заявляет, что у Никосии либо нет юрисдикции для выдачи лицензий, или же некоторые зоны посягают на турецкий континентальный шельф. Турция направила на Кипр свои собственные корабли для проведения разведки.
Прежде чем обратиться в суд, Кипр пытался доставить сообщение о своих намерениях в посольство Турции в Афинах, но оно не было принято.
"Так что оно было отправлено другим путем", - сказал президент Кипра. "Существует доказательство того, что сообщение было получено, так что это дает Кипру право на обращение в суд", - добавил он.
Кипрское телевидение Sigma TV, которое первым сообщило новость, отметило, что сообщение было отправлено по факсу.