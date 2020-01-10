Драгоценности, украденные из сокровищницы в Дрездене, выставили на продажу в Израиле – СМИ

Два из ювелирных изделий, похищенных в ходе недавнего ограбления в одном из самых богатых музеев Германии, как утверждается, выставлены на продажу в Израиле.

Об этом заявили в израильской консалтинговой фирме CGI Group, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство DPA.

Лица, которые утверждают, что у них есть два комплекта драгоценностей из "Зеленого свода" Дрездена - дрезденский белый бриллиант и нагрудная звезда польского ордена Белого Орла, - предложили оба предмета за 9 млн евро в серии электронных писем, сказала Цвика Неф, исполнительный директор группы CGI.

Однако государственный орган, отвечающий за "Зелёный свод", с осторожностью отнесся к заявлениям и заявил, что не работает с CGI.

"Компания не установила контакт с нами", - сказал Стефан Адам, представитель Дрезденской государственной художественной коллекции.

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Двое грабителей проникли в "Зелёный свод", где хранится одна из древнейших и наиболее хорошо сохранившихся в Европе коллекций сокровищ, через зарешеченное окно рано утром 25 ноября и использовали топор, чтобы добраться до витрин в ювелирном зале.

Дрезденский белый бриллиант и польский орден Белого Орла были среди более чем двух десятков предметов, украденных в ходе ограбления, которое длилось всего несколько минут.

Расположенная в Тель-Авиве CGI Group сообщила, что с ней связалась юридическая фирма от имени руководства музея.

Вероятные грабители требовали оплаты в биткоинах.

"Вся информация была передана в режиме реального времени земельной прокуратуре Дрездена", - сказала Неф.

Немецкая полиция сообщила, что с ними связались 1200 информаторов из Германии и других стран, которые выразили желание помочь в расследовании. Однако их информация не пригодилась.

Как сообщалось, полиция предлагает вознаграждение в размере 500 тысяч евро за полезную информацию.

"Зелёный свод", где находится ювелирная комната, остается закрытым для публики примерно через полтора месяца после ограбления. Пока неясно, когда музей снова откроется.