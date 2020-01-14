Джонсон отказал Шотландии в референдуме о независимости

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался предоставить шотландскому парламенту право назначить второй референдум о независимости Шотландии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в его письме к лидеру Шотландии Николе Стерджен, которое Джонсон опубликовал в своем Twitter.

19 декабря первый министр Шотландии Стерджен написала письмо Джонсону с просьбой предоставить шотландскому парламенту полномочия назначить второй референдум о независимости.

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Джонсон отметил, что Стерджен и ее предшественники пообещали, что референдум 2014 года был "один раз за поколение". Он подчеркнул, что тогда шотландцы проголосовали за то, чтобы сохранить целостность Великобритании.

"Правительство Великобритании продолжит поддерживать демократическое решение шотландского народа и обещание, которое вы ему дали. По этой причине я не могу дать согласие на передачу полномочий, которая привела бы к следующим референдумам о независимости", - заявил британский премьер-министр.

Шотландская национальная партия на выборах в декабре получила 47 из 59 мест в шотландском парламенте. Стерджен заявила, что таким образом Шотландия дала понять, что не хочет, чтобы британское правительство вывело шотландцев из Евросоюза.

Первый референдум о независимости Шотландии от Великобритании прошел в 2014 году. Тогда 55% населения выступили против такого шага.

Вместе с тем на референдуме о выходе Британии из ЕС 62% шотландцев заявили, что хотят остаться в составе ЕС.

Великобритания должна оставить ЕС 31 января.