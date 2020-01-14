SkyUp откроет 4 новых рейса из Украины в Италию

Авиакомпания SkyUp весной откроет четыре новых рейса из Киева и Львова в итальянские города, куда раньше летали самолеты лоукост-перевозчика Ernest Airlines, остановившего полеты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Avianews.

С 29 марта SkyUp запустит рейс Киев-Болонья. Он будет выполняться три раза в неделю, по вторникам, четвергам и воскресеньям. Перелет в одну сторону по тарифу без багажа стоит от 1530 грн.

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В этот же день авиаперевозчик запустит маршрут Львов-Рим, который также будет обслуживаться три раза в неделю по вторникам, четвергам и воскресеньям. Минимальная цена авиабилетов - от 1390 грн в одну сторону.

30 марта SkyUp откроет рейсы из Львова в Бергамо и Неаполь с частотой два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Авиабилеты Львов-Бергамо стоят от 1390 грн в одну сторону, авиабилеты Львов-Неаполь - от 1150 грн в одну сторону.

Ernest Airlines прекратил полеты 11 января 2020 года из-за решения итальянских авиавластей ENAC о приостановлении лицензии лоукостера. Авиакомпания летала из Львова в Бергамо, Рим, Неаполь, Венецию, из Киева в Бергамо, Болонью, Рим, Неаполь, Милан, Геную, из Одессы в Рим, из Харькова в Милан и Рим.