Молдова разрешила авто с приднестровскими номерами пересекать границу с Украиной

Власти Молдовы отменили введенный 10 января запрет автомобилям с номерами непризнанного Приднестровья пересекать границу.

Об этом 20 января заявил вице-премьер по вопросам реинтеграции Александру Фленкя, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня приостановлен тестовый режим при прохождении молдавско-украинской государственной границы для автомобилей, зарегистрированных на левом берегу Днестра. Информация, собранная соответствующими органами в течение последних 10 дней, будет проанализирована с точки зрения спроса на поездки в Украину и регистрации на "нейтральных" номерах у жителей приднестровского региона", - заявил чиновник в своем Facebook.

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По его словам, дальнейшие решения примут на почве проведенного анализа.

Ранее Фленкя заявлял, что "благодаря тестовому режиму можно будет узнать, сколько водителей, пересекающих границу страны, еще не поменяли свои номера на нейтральные, и с кем нам нужно будет работать".

Власти Молдовы хотят побудить приднестровских автовладельцев получать нейтральные номера и водительские права "установленного образца".

В ответ непризнанное Приднестровье объявило, что с 24 января запретит автомобилям с молдавскими номерами, которыми управляют водители с молдавскими правами, пересекать приднестровский участок молдавско-украинской границы. Тирасполь обещал снять ограничения, как только то же самое сделает Кишинев.