Кипр подозревает Турцию в краже технических данных о недавних буровых работах

На Кипре заявили, что Турция, вероятно, похитила технические данные, которые позволили ей отправить буровое судно в место южнее Кипра, которое энергетические компании Eni и Total заранее выбрали для проведения собственного разведывательного бурения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Официальный представитель правительства Кипра Кириакос Кушос заявил, что, хотя кипрские власти не имеет окончательных доказательств, считается, что Турция получила в свои руки данные, которые помогли ей направить буровое судно в конкретное место.

Это место находится в районе, по которому Кипр предоставил лицензию итальянской Eni и французской Total для проведения поиска углеводородов. Обе компании имеют лицензию на проведение разведочного бурения в семи из 13 блоков, составляющих исключительную экономическую зону Кипра.

"Есть информация, которая, вероятно, верна, что они украли у одной из компаний планы и исследования, поэтому они отправились в конкретное место", - сказал Кушос.

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При этом он исключил, что сами компании могли передать Турции эти данные.

Представитель правительства повторил, что Турция продолжает нарушать международное право, осуществляя незаконную буровую деятельность в кипрских водах.

"К сожалению, Турция стала пиратским государством восточного Средиземноморья", - сказал он.