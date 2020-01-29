Украина продолжит работать в ПАСЕ, несмотря на поражение

Делегация Украины остается в Парламентской ассамблее Совета Европы и не будет делать демарши, несмотря на проигрыш в голосованиях на этой сессии.

Об этом сообщила глава украинской делегации Елизавета Ясько (Слуга народа), отвечая на вопрос "Европейской правды" в Страсбурге.

Заявление прозвучало на совместном брифинге членов делегации, представляющих различные политические силы, после голосования, в ходе которого ассамблея отказалась накладывать санкции на РФ.

По словам Ясько, вариант приостановления работы в ПАСЕ не рассматривается. "Мы будем продолжать работать, конечно же – потому что мы приехали сюда отстаивать ценности Совета Европы. Мы будем бороться", - заявила она.

Депутат также отметила важность изменений, которые были внесены в решение во время дебатов. "Мы точно знаем, что правда на нашей стороне, потому что на нашей стороне международное право. И то, что там, в резолюции, есть упоминание о Крыме и о предыдущих резолюциях - это для нас важно", - заявила она.

Как сообщалось, в среду ПАСЕ подтвердила полномочия России, добавив в документ изменения, которые касаются Крыма.

Примечательно, что накануне ассамблея приняла жесткое решение о наказании Польше за недемократические действия правительства. Подробнее в статье "Жесткость для Польши, диалог для России: ПАСЕ избрала новую страну для критики".