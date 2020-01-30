Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

США расширили санкции в отношении России из-за Крыма

За "прощение" России в ПАСЕ голосовала Западная Европа и одна украинка

Санкций не будет: ПАСЕ подтвердила полномочия России, добавив норму по поводу Крыма

Европейский парламент одобрил соглашение о Brexit






Макрон обвинил Эрдогана во вмешательстве в конфликт в Ливии

Четверг, 30 января 2020, 08:28

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в нарушении его обещания не вмешиваться в ситуацию в Ливии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Макрон сказал, что турецкие военные корабли в сопровождении сирийских наемников были замечены прибывающими в Ливию. Эрдоган не ответил на обвинения.

По словам Макрона, присутствие турецких военных кораблей было "явным нарушением" того, что Эрдоган пообещал в Берлине 19 января во время конференции по Ливии с другими мировыми лидерами. Макрон назвал действия Турции "вредными для безопасности всех европейцев и жителей Сахеля".

Ранее в этом месяце мировые лидеры обязались не вмешиваться в гражданский конфликт в Ливии и соблюдать эмбарго ООН на поставки оружия.

Турция поддерживает поддерживаемое ООН правительство национального согласия (GNA) в Триполи, в то время как Франция поддерживает отношения с конкурентом правительства, генералом Халифой Хафтаром.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Макрон Эрдоган
powered by lun.ua