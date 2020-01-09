Украина пообещала информировать Швецию о расследовании причин катастрофы самолета МАУ

Президент Владимир Зеленский пообещал информировать Швецию о ходе расследования причин катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране.

Об этом он сказал в телефонном разговоре с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт главы государства.

Зеленский отметил, что Украина готова максимально приобщиться к расследованию причин катастрофы в соответствии с нормами международного права, в частности Чикагской конвенции о гражданской авиации. Он напомнил, что накануне в Иран прибыла группа украинских экспертов, которые будут привлечены к расследованию.

"Мы прилагаем все необходимые усилия для выяснения причин этой авиакатастрофы и готовы тесно сотрудничать в этом со Швецией. Наша задача - узнать правду. Это главное", - сказал президент Украины и пригласил Швецию присоединиться к расследованию.

Со своей стороны Левен выразил соболезнования от имени народа Швеции и сообщил, что официальный Стокгольм готов помочь всеми возможными средствами в обеспечении прозрачного расследования.

Зеленский отметил, что Украина круглосуточно находится на связи с группой специалистов в Тегеране и будет информировать партнеров о ходе расследования.

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Как известно, украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, разбился вскоре после взлета 8 января.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв катастрофы были граждане 7 стран, в которых 10 граждан Швеции.

Источник в канадских безопасности заявило, что "начальная оценка" западных разведывательных служб свидетельствует о том, что украинский авиалайнер ни был сбит ракетой, а, скорее всего, самолет столкнулся с серьезной технической неисправностью во время полета.