Україна пообіцяла інформувати Швецію про розслідування причин катастрофи літака МАУ

Президент Володимир Зеленський пообіцяв інформувати Швецію про хід розслідування причин катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" у Тегерані.

Про це він сказав у телефонній розмові з прем’єр-міністром Швеції Стефаном Левеном, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на сайт глави держави.

Зеленський зазначив, що Україна готова максимально долучитися до розслідування причин катастрофи відповідно до норм міжнародного права, зокрема Чиказької конвенції про цивільну авіацію. Він нагадав, що напередодні до Ірану прибула група українських експертів, які будуть залучені до розслідування.

"Ми докладаємо всіх необхідних зусиль для з’ясування причин цієї авіакатастрофи та готові тісно співпрацювати в цьому зі Швецією. Наше завдання – дізнатися правду. Це головне", – сказав президент України та запросив Швецію долучитися до розслідування.

Зі свого боку Левен висловив співчуття від народу Швеції та повідомив, що офіційний Стокгольм готовий допомогти всіма можливими засобами у забезпеченні прозорого розслідування.

Зеленський наголосив, що Україна цілодобово перебуває на зв’язку з групою фахівців у Тегерані та інформуватиме партнерів про перебіг розслідування.

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Як відомо, український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, розбився незабаром після зльоту 8 січня.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Серед жертв катастрофи були громадяни 7 держав, в тому числі 10 громадян Швеції.

Джерело у канадських безпекових заявило, що "початкова оцінка" західних розвідувальних служб свідчить про те, що український авіалайнер не був збитий ракетою, а, найімовірніше, літак зіткнувся з серйозною технічною несправністю під час польоту.