В Дании предлагают конфисковать авто и отбирать права за опасное вождение

Правительство Дании предложило ряд жестких мер наказания за безрассудное вождение транспортных средств.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Правительство предложило внести в правила дорожного движения так называемое "общее правило", которое предусматривает конфискацию автомобилей у безрассудных водителей, независимо от того, владеет ли этот водитель автомобилем.

"Если несколько членов банды будут безрассудно ездить по автостраде, полиция, когда остановит их, сможет забрать водительские права и конфисковать и продать автомобиль", - сказал министр юстиции Ник Хеккеруп.

"Деньги пойдут в казну, а нарушителям придется сесть на поезд и купить Рейскарт (билет на общественный транспорт. - Ред.), чтобы вернуться домой", - добавил Хеккеруп.

Действующие правила уже позволяют полиции отбирать на месте водительские права за серьезные нарушения, но новые правила могут сделать это обязательным шагом, а не одним из вариантов.

По новым правилам все конфискованные автомобили будут проданы с аукциона, даже если автомобиль принадлежит лизинговой компании или третьей стороне. Лизинговые компании имеют право подать заявку на компенсацию от правонарушителя.

Хеккеруп сказал, что компании несут ответственность за то, кто водит их автомобили, и должны тщательно проверять своих клиентов.

Правительственное предложение также включает семь различных определений безрассудного вождения.

К ним относятся превышение скорости более чем на 100%; вождение с уровнем алкоголя в крови более 2 промилле или создание опасности для других участников движения.

Ожидается, что предложения правительства будут выдвинуты в виде законопроекта в течение весны и, как ожидается, будут утверждены, учитывая, что оппозиционная Либеральная партия уже сделала схожее предложение.