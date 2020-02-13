Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В ОПУ рассказали о планах Зеленского на Мюнхенской конференции

Премьер Польши планирует визит в Смоленск и Катынь

MH17: Нидерланды отказали РФ в праве судить граждан РФ, обвиняемых в сбивании самолета

Демонстрация поддержки: группа американских сенаторов встретится с Зеленским






В ОПУ рассказали о планах Зеленского на Мюнхенской конференции

Четверг, 13 февраля 2020, 10:18

Офис главы государства официально подтвердил участие Владимира Зеленского в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности и рассказал о его планах в рамках мероприятия.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"14-15 февраля Владимир Зеленский с рабочим визитом в Германию для участия в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы офиса, обнародованном в четверг, 13 февраля.

Читайте также
Санкции и ракеты во сне и наяву: чего стоит ждать Украине после Мюнхенской конференции

В рамках конференции Зеленский выступит на отдельной сессии, посвященной Украине, отметили в ОПУ. Также президент проведет двусторонние встречи с лидерами иностранных государств. С кем именно - не уточняется.

Как сообщалось, в рамках Мюнхенской конференции состоится "Украинская ланч", на котором выступят действующий глава ОБСЕ премьер-министр Албании Эди Рама и заместитель генсека НАТО Мирче Джоанэ.

Читайте также о новейшем отчете конференции: "Украина на краю света: что говорит об агрессии России новый Мюнхенский отчет по безопасности".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua