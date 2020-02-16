Обострение в Сирии: Турция давит на Россию, авиация РФ бомбит города

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с российским коллегой Лавровым в Мюнхене заявил РФ, что атаки сирийского режима в северо-западном регионе Сирии Идлиб должны быть остановлены немедленно.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом Чавушоглу сказал журналистам в Германии после Мюнхенской конференции по безопасности.

Турция и Россия пытаются найти политическое решение сирийского конфликта, но поддерживают враждующие стороны. Наступление сирийского правительства в Идлибе вызвало в их отношениях серьезное напряжение.

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"Мы сказали (России), что агрессия в Идлибе должна прекратиться, и сейчас необходимо достичь устойчивого прекращения огня", - заявил Чавушоглу. Он добавил, что турецкие и российские чиновники обсудят этот вопрос в Москве в понедельник.

Россия поддерживает в конфликте президента Сирии Башара Асада, в то время как Турция поддерживает сирийских повстанцев, которые уже 9 лет воюют, чтобы свергнуть режим Асада.

Наступление режима, что проходит при поддержке РФ, имеет важное стратегическое достижение для Асада. Впервые за много лет он вытеснил повстанцев с важной магистрали между Алеппо и Дамаском.

Недавно силы Асада сосредоточились в районе северо-западнее от Алеппо, где они пытаются оттеснить повстанцев от города. Российские военные самолеты в воскресенье нанесли мощные авиаудары по этому району, бомбардируя города, в том числе Анадан.

На встрече со спикером иранского парламента Асад заявил, что "сирийский народ полон решимости освободить всю сирийскую землю от терроризма".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что его военные вытеснят сирийские войска, если те не покинут Идлиб до конца месяца. В субботу он дал понять, что его войска способны справиться с сирийцами и раньше.