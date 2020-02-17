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В Британии оштрафовали "НТВ-Мир Балтия" за программу о Скрипале

Понедельник, 17 февраля 2020, 15:16

Британский медиарегулятор Ofcom наложил штраф в размере 20 тысяч фунтов стерлингов на зарегистрированную в Соединенном Королевстве компанию Baltic Media Alliance Limited за нарушения правил вещания, допущенные телеканалом "НТВ-Мир Балтия".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Ofcom.

2 апреля 2018 года Baltic Media Alliance Limited транслировала новостную программу Today, в которой обсуждался вопрос отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери в марте 2018 года.

В прошлом году в феврале Ofcom установил, что указанная программа не соответствовала критериям беспристрастности и нарушила ряд правил Кодекса телекоммуникационного вещания Ofcom.

В связи с этим Ofcom наложил на Baltic Media Alliance Limited штраф в размере 20 000 фунтов стерлингов и обязал представить в эфире изложение претензий Ofcom по поводу работы канала.

Компании Baltic Media Alliance Limited принадлежит лицензия на осуществление вещания "НТВ-Мир Балтия" в Европе.

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