Глава дипломатии ЕС рассказал о деталях новой миссии в Средиземном море

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал о деталях договоренностей о запуске новой военно-морской миссии блока в Средиземном море, целью которой будет обеспечить соблюдение эмбарго на поставки оружия в Ливию.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Боррель рассказал на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в понедельник.

"Я рад сообщить, что мы согласились запустить новую операцию в Средиземном море... Целью этой операции будет имплементация эмбарго, введенного Совбезом ООН", - сообщил Жозеп Боррель.

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По его словам, территория развертывания новой миссии будет согласована в ближайшее время, но это будет не та территория, которую охватывала операция "София", закрытая в прошлом году.

"София охватывала все ливийское побережье. Мы хотим сконцентрировать наше наблюдение в восточной части", - рассказал Боррель.

Он подчеркнул, что на заседании приняли во внимание озабоченность некоторых членов относительно потенциального воздействия на миграционные потоки в связи с запуском миссии.

"Это будет должным образом мониториться. И если будет риск такого влияния, то морские силы и средства будут отведены из этого района", - пояснил Боррель.

Он добавил, что ЕС продолжит другие меры по поддержке в Ливии - включая борьбу с организованной преступностью, ответственной за нелегальную миграцию, и тренингами для ливийской береговой охраны и ВМС.

Как сообщалось, министры иностранных дел ЕС достигли принципиальной договоренности о новой миссии - включая военно-морские силы - для мониторинга эмбарго на поставки оружия Ливии.