Прокуратура Болгарии назвала имена трех россиян, подозреваемых в отравлении оружейника

Трое россиян, которых в Болгарии прокуратура обвиняет в попытке отравления оружейника Эмилияна Гебрева, его сына Христо и директора компании "Производственная деятельность" Валентина Тахчиева, никогда не покидали Россию под настоящими именами и сейчас проживают в Москве.

Как сообщает "Европейская правда", об этом болгарская прокуратура в пятницу, 21 февраля, проинформировала на своем сайте.

Прокуратура опубликовала на сайте фото обвиняемых и впервые назвала их настоящие имена. Это - Сергей Павлов, Сергей Федотов и Георгий Горшков.

Следствие установило, что эти люди никогда не выезжали из России с документами на свои настоящие имена. Они пользовались поддельными документами, по которым Павлов использовал документы человека с инициалами СВЛ, Федотов - с инициалами ДВС, Горшков - с инициалами ЭАГ.

Сейчас, по данным прокуратуры, все трое обвиняемых живут в Москве.

Россияне обвиняются в том, что в период с 28 апреля по 4 мая 2015 года в Софии они как соучастники совершили попытку преднамеренного убийства путем отравления пострадавших с использованием неизвестного фосфорорганического вещества.

Гебрев был госпитализирован после того, как потерял сознание на приеме, который он устраивал в Софии. Примерно в то же время стали плохо его сыну и Тахчиеву. Всех троих госпитализировали с симптомами тяжелого отравления.

На вопрос о том, почему он мог представлять интерес для ГРУ, Гебрев отвечал, что видит только два возможных мотива: во-первых, его компания осуществляла поставки оружия в Украину, а во-вторых, Россия могла претендовать на оружейный завод, находившийся под контролем его компании.