Во Франции эвакуированных из Уханя везут в курортный поселок: туристы выезжают, местные нервничают

Франция эвакуировала своих последних граждан из китайской провинции Ухань, ставшей эпицентром распространения нового коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France Info.

Самолет А380 сегодня прилетел из Китая в парижский аэропорт имени Шарля де Голля. На его борту находились 28 французов и 36 граждан из других стран ЕС. Во Франции на карантин остаются только французы, о других европейцах позаботятся власти их стран.

Коттеджи для размещения эвакуированных

Всех эвакуированных разместят в курортном поселке Бранвиль в департаменте Кальвадос, примерно в 180 км от Парижа. Дома, где будут находиться эвакуированные, огородили металлическим забором.

Префект Кальвадоса объяснил, что их выбрали потому, что поселок находится недалеко от нескольких аэропортов, а рядом в городе Кан есть госпиталь, оборудованный по нормам, утвержденным инфекционной службой.

Коттеджный городок в Бранвиле, где будут находиться эвакуированные

На въезде в Бранвиль установили контрольно-пропускные пункты для осмотра автомобилей. Эвакуированных разместят на карантин в коттеджном городке Normandy Garden, на территории которого есть как частные, так и государственные здания.

Во Франции сейчас период школьных каникул, и курорт заполнен посетителями. Однако после оповещения о приезде эвакуированных многие семьи покидают поселок.

Проверки на въезде в Бранвиль

"Мы получили сообщение от отеля с просьбой подойти на ресепшн. И там нам объяснили ситуацию по поводу коронавируса. У меня дети, я не хочу рисковать", - рассказал турист, покидающий Бранвиль.

Часть местных жителей не видит причин для беспокойства. "У меня сложилось впечатление, что вокруг коронавируса наблюдается большой медийный эффект. Меня это пугает больше. Я думаю, что этот вирус убивает не больше, чем грипп", - сказал один из местных жителей.

Но другие не скрывают своей озабоченности: "Я не очень доволен, я бы предпочел, чтобы они поехали в другое место, тем более что сейчас много отдыхающих".

28 французов прибыли на карантин на автобусе. Все они будут оставаться в карантине в течение 14 дней и дважды в день будут проверены, чтобы убедиться, что они не заболели. Для этого на месте будет работать медицинская команда из 13 человек.

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