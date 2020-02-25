На греческом острове вспыхнули столкновения из-за попытки строительства лагеря для мигрантов

На греческом острове Лесбос рано утром во вторник вспыхнули столкновения между полицией и жителями, протестующими против строительства центра содержания мигрантов, рассказали свидетели и полиция.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Свидетели заявили, что около 500 человек пытались заблокировать выгрузку в порту тяжелой техники, что сопровождалось подкреплением со стороны полиции, накануне начала строительства на эгейском острове.

После этого произошли столкновения на улицах, жители которых пытались перекрыть доступ к строительной площадке.

Место содержания на Лесбосе будет закрытым лагерем, который жестко контролирует доступ и заменит нынешний лагерь с открытым доступом в Мории, растянутый объект, построенный для менее 3 тысяч человек. Сейчас в нем находятся более 18 000 искателей убежища.

Греческие власти планируют построить подобные закрытые центры на островах Лесбос, Хиос, Самос, Кос и Лерос. Острова расположены вблизи Турции, откуда тысячи искателей убежища ежегодно направляются в Европу.

Сотни тысяч людей проникли в Европу из Турции через Грецию в 2015 и 2016 годах, прежде чем заключенное Европейским Союзом с Анкарой соглашение ограничило этот поток. Но прибывающих стало больше в сентябре 2019 года.