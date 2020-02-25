Число пострадавших от наезда на карнавальное шествие в Германии выросло до 60

Количество травмированных в результате наезда автомобиля на толпу людей во время карнавала в городе Фолькмарзен, который произошел в понедельник, 24 февраля, выросло до 60 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Среди пострадавших - 18 детей. Сейчас 35 пострадавших находятся в больнице, остальные могут быть выписаны в течение дня.

Водителем машины, которая въехала в толпу, был 29-летний житель Фолькмарзен. В результате наезда он также пострадал. Согласно результатам проверки, во время инцидента водитель не находился в состоянии алкогольного опьянении.

Мотивы мужчины до сих пор не известны. Состояние его здоровья не позволяет осуществить допрос, отметил представитель генпрокурора.

Напомним, накануне 29-летний гражданин Германии въехал в карнавальное шествие в городе Фолькмарзен в федеральной земле Гессен. В полиции заявили, что исходят из того, что водитель совершил наезд на карнавальное шествие умышленно. Однако оснований считать, что эти действия были политически мотивированными, на тот момент не было.

По словам очевидцев, автомобиль проехал около 30 метров, прежде чем остановилась. Водитель, по предварительным данным, после наезда продолжал давить на педаль газа. В то же время он не находился в списке известных полиции экстремистов.

После наезда в Гессене отменили все карнавальные мероприятия. 24 февраля в ряде регионов Германии отмечался "розовый понедельник". В этот день во многих городах страны происходили масштабные карнавальные действа.