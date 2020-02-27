Трамп и Джонсон могут приехать в Украину 8 мая перед визитом в Москву - СМИ

Лидеры США и Великобритании могут 8 мая посетить Украину для участия в торжествах, посвященных 75-летию окончания Второй мировой войны, а на следующий день улететь в Москву.

Как передает "Европейская правда", об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники.

По данным посольства России в Вашингтоне, участие в церемониях 9 мая во Москве подтвердили лидеры Китая, Индии, Франции, Беларуси, Болгарии, Кубы, Кипра, Чехии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Монголии, Северной Македонии, Палестины, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Венесуэлы.

Дональда Трампа, Бориса Джонсона и канцлера Германии Ангелу Меркель также пригласили, но решения они еще не приняли. Дипломаты из соответствующих стран пытаются согласовать позицию, при этом частно выражая раздражение французским лидером Эммануэлем Макроном за то, что он не посоветовался с союзниками, прежде чем согласился поехать в Москву.

"Мы должны найти баланс. В 75-ю годовщину важно, чтобы мы отметили жертвы, которые были принесены, но проблема заключается в том, что Россия решит использовать событие", - говорит западный дипломат.

"Чем больше мы можем координировать и поддерживать союзную позицию, тем лучше", - сказал дипломат.

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Среди вариантов, которые считаются компромиссами в Вашингтоне и Лондоне, - участие лидеров в возложении венков в Москве, но без военного парада, вместе с совместным заявлением, которое бы отмежевывало их от военных операций Путина в Сирии и Украине и переписывания истории Кремлем.

Другим вариантом является "сбалансирование" посещения Москвы участием в церемониях, которые состоятся в Украине накануне, 8 мая, говорится в материале.

Отмечается, что "правительство в Киеве упорно работает над тем, чтобы представить украинские церемонии как более приемлемый способ почтить память о страданиях Второй мировой войны, без риска одобрить российскую агрессию".

"Украина отмечает 8 мая как День памяти и примирения вместе со всем демократическим миром", - сказал украинский чиновник. "Пять лет назад по случаю 70-й годовщины окончания Второй мировой войны Украина отвергла советский (ныне российский) стиль чествования победы Сталина над нацизмом".

"Именно поэтому Украина приглашает зарубежные страны принять участие в памятных мероприятиях в Киеве", - добавил чиновник. "Сейчас мы работаем над всеми деталями; логистика и повестка дня будут известны чуть позже. Принимая во внимание вышесказанное, мы надеемся, что американские чиновники примут участие в памятных мероприятиях 8 мая в Киеве".

Киев обдумывает приглашение министра обороны США, чтобы отразить важность военной помощи США на фоне российских посягательств.

"Важно также помнить, что и другие части бывшего Советского Союза участвовали в войне", - сказал западный дипломат. "Речь идет не только о России, и это следует признать".