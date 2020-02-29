"Китайцы едят живых мышей": слова итальянского губернатора возмутили Пекин

Губернатору итальянского региона Венето, который является одним из наиболее пострадавших от коронавируса в стране, пришлось извиняться за слова о "китайцах, которые едят живых мышей" после критики Пекина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на итальянскую газету Corriere della Sera.

Выступая в эфире телевидения в пятницу, Лука Зая обвинил китайцев в плохих стандартах гигиены, поставив в пример итальянцев.

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"Знаете ли вы, почему у нас 116 положительных результатов через неделю, из которых в 63 человек нет симптомов, а в больницах только 28? Благодаря гигиене наших людей, венецианцев и итальянских граждан, культурным навыкам, такие как ходить в душ, мыться, мыть часто руки ", - сказал он.

"Это культурный факт, что Китай заплатил большую цену за эту эпидемию, потому что мы видели, как они все едят живых мышей или подобные вещи", - добавил он.

На его слова мгновенно отреагировало посольство Китая в Риме.

"В такой критический момент, когда Китай и Италия вместе борются с эпидемией, итальянский политик клевещет на китайский народ. Это беспричинная атака, которая поражает нас", - заявил посольство.

Политические оппоненты губернатора также осудили его слова, заявив, что они повредят отношениям между двумя странами.

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В субботу Лука Зая извинился и заявил, что никого не хотел обидеть.

"Мне жаль, что кто-то начал спор по этому поводу, я никогда не говорил, что китайцы не моются. И я прошу прощения, если я обидел чьи-то чувства ... Я хотел сказать, что когда дело доходит до здоровья и безопасности продуктов питания, контроль меняется от страны к стране", - отметил политик.

По последним данным, общее количество подтвержденных случаев заболевания в Италии выросло почти до 900 - это самое большое количество в Европе. В Китае вирусом заразились почти 80 000 человек.