SkyUp будет летать в Прагу еще из одного города Украины

Бюджетная авиакомпания SkyUp Airlines с 29 марта 2020 запускает рейсы из Запорожья в Прагу (Чехия).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу компании.

Рейсы будут осуществлять два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям. Стоимость билета в одну сторону без багажа стартует от 1465 грн (Запорожье-Прага) и 1663 грн (Прага-Запорожье).

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В октябре SkyUp открыл три регулярных маршрута в города Чехии из Киева, Львова и Харькова.

В этом году лоукостер планирует запустить более 30 новых направлений из Киева и других украинских городов.