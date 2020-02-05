SkyUp будет летать в Прагу еще из одного города Украины
Среда, 5 февраля 2020, 17:41
Бюджетная авиакомпания SkyUp Airlines с 29 марта 2020 запускает рейсы из Запорожья в Прагу (Чехия).
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу компании.
Рейсы будут осуществлять два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям. Стоимость билета в одну сторону без багажа стартует от 1465 грн (Запорожье-Прага) и 1663 грн (Прага-Запорожье).
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В октябре SkyUp открыл три регулярных маршрута в города Чехии из Киева, Львова и Харькова.
В этом году лоукостер планирует запустить более 30 новых направлений из Киева и других украинских городов.
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