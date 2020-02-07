Россия перебросила войска с северо-востока Сирии - СМИ

Россия вывела часть военного персонала из района Таль-Тамро в сирийской провинции Хасеке и тем самым сократила свое присутствие на северо-востоке страны.

Как передает "Европейская правда", об этом сообщает Anadolu со ссылкой на местные источники.

Район Таль-Тамро в провинции Хасеке находится под контролем курдской группировки YPG и граничит с районом проведения турецкой операции "Источник мира".

В декабре 2019 года российские военные создали в Таль-Тамро наблюдательный пункт, однако 6 февраля днем ​​на 30 бронированных автомобилях якобы покинули этот район.

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Американские военные, дислоцированные в районах Сирии, подконтрольных YPG, 19 января предотвратили попытку российских военных пройти к нефтяному месторождению "Джул Аги" в районе Румейлан на северо-востоке провинции Хасеке.

После начала последней турецкой военной операции США покинули ряд военных баз в Сирии, часть из которых перешла к России.

Сейчас российские военные дислоцированы по меньшей мере в 10 точках на подконтрольных YPG территориях Сирии - в Манбидж, Айн-аль-Араби, Рацци и Хасеке.