Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Зеленский требует закрытия "представительств ДНР" в Италии

МИД рассчитывает, что Венгрия разблокирует диалог Украины с НАТО на высоком уровне

Стали известны вероятные причины катастрофы самолета в Стамбуле

Франция хочет диалога с членами ЕС по ядерному сдерживанию






Россия перебросила войска с северо-востока Сирии - СМИ

Пятница, 7 февраля 2020, 15:31

Россия вывела часть военного персонала из района Таль-Тамро в сирийской провинции Хасеке и тем самым сократила свое присутствие на северо-востоке страны.

Как передает "Европейская правда", об этом сообщает Anadolu со ссылкой на местные источники.

Район Таль-Тамро в провинции Хасеке находится под контролем курдской группировки YPG и граничит с районом проведения турецкой операции "Источник мира".

В декабре 2019 года российские военные создали в Таль-Тамро наблюдательный пункт, однако 6 февраля днем ​​на 30 бронированных автомобилях якобы покинули этот район.

Читайте также
Анкара договорилась с РФ на фоне окружения турецких постов в Идлибе

Американские военные, дислоцированные в районах Сирии, подконтрольных YPG, 19 января предотвратили попытку российских военных пройти к нефтяному месторождению "Джул Аги" в районе Румейлан на северо-востоке провинции Хасеке.

После начала последней турецкой военной операции США покинули ряд военных баз в Сирии, часть из которых перешла к России.

Сейчас российские военные дислоцированы по меньшей мере в 10 точках на подконтрольных YPG территориях Сирии - в Манбидж, Айн-аль-Араби, Рацци и Хасеке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Россия Сирия
powered by lun.ua