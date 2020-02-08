На Германию надвигается мощный ураган "Забине"

В Германии приближается мощный ураган "Забине", который достигнет территории страны днем в воскресенье, 9 февраля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Будет опасно", - предостерег метеоролог Андреас Фридрих с Немецкой метеорологической службы (DWD).

По прогнозам, порывы ветра будут достигать от 100 до 175 километров в час. Метеорологи предупреждают, что ураган может выкорчевывать деревья и срывать покрытие крыш. Самая опасная ситуация, по оценке Фридриха, ожидается в ночь на понедельник, 10 февраля.

Немецкая железная дорога Deutsche Bahn уже предупредила о возможных проблемах с железнодорожным сообщением и рекомендовала пассажирам воздержаться от поездок во временном промежутке между воскресеньем, 9 февраля, и вторник, 11 февраля. Крупнейшие транспортные осложнения ожидаются на севере и западе Германии.

Ураган, надвигающийся на Германию из Атлантики, как ожидается, около полудня воскресенья, 9 февраля, должен достичь северо-западных регионов страны.

На побережье Северного моря, по оценкам метеорологов, ожидаются порывы ветра до 120 километров в час. В течение следующих часов "Забине" будет следовать в южном направлении. Вечером в воскресенье ураган, вероятно, достигнет территории Айфелю и Нижнего Рейна, а в ночь на понедельник, 10 февраля, дойдет до Баварии. Во многих регионах страны сильный ветер будут сопровождать мощные ливни.