Во Франции посадили людей, занимавшихся мошенничеством в маске министра

Суд Парижа приговорил двух мужчин, которые выдавали себя за французского министра Жана-Ива Ле Дриана, чтобы обманывать богатых людей, выманивая у них деньги.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Франко-израильтяне Жильбер Шикли и Энтони Лазаревич обманывали своих жертв, выдавая себя за действующего главу МИД Жана-Ива Ле Дриана (министр обороны в правительстве Франсуа Олланда), надевая силиконовую маску.

Ага Хан - духовный лидер мусульман-исмаилитов - и турецкий бизнес-магнат Инан Кирач стали жертвами аферы в 2015 и 2016 годах.

Прокуроры заявили, что на встречах, организованных по скайпу, один из мошенников надевал изготовленную на заказ маску Ле Дриана и сидел якобы в его министерском кабинете, с флагами и портретом тогдашнего президента Франсуа Олланда.

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Мошенники от имени министра просили политиков и бизнесменов предоставить средства для предполагаемых выплат выкупа за заложников или для проведения антитеррористических операций.

Таким образом они выманили десятки миллионов евро.

Они отрицали мошенничество и присвоение личности Ле Дриана, но были признаны судом виновными.

Шикли присудили 11 лет заключения и штраф в 2 млн евро, а Лазаревич получил семилетний срок и штраф в размере 1 млн евро.

Когда приговор был вынесен, Шикли закричал: "Это скандал. Вам должно быть стыдно!".

Следует отметить, что преступников задержали в Украине и экстрадировали во Францию ​​в 2017 году.

Подробнее читайте об этом в статье "Пранкеры с украинским следом: как преступники собирали средства от имени французского министра".