Турция и Россия подписали соглашение по Идлибу

Военные делегации Турции и России по итогам многодневных переговоров по Сирии в Анкаре подписали текст договоренности. Первым шагом на пути реализации станет совместное патрулирование с 15 марта на трассе М4 Латакия-Алеппо.

Об этом заявил в пятницу министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

"Благодаря турецко-российскому патрулированию трассы М4 мы сделаем значительный вклад в обеспечение устойчивого перемирия в Сирии", - сказал Акар.

Читайте также Американские военные заблокировали российский конвой в Сирии

По его словам, Турция и Россия будут координировать свои действия в Сирии с помощью совместных координационных центров.

Глава Минобороны Турции отметил, что с северо-запада Сирии поступают позитивные сообщения о прекращении потока вынужденных переселенцев и даже возвращение сирийцев на родину.

"Турция выступает за обеспечение долгосрочного перемирия в Идлибе и сделала все необходимое в этом направлении. Российская сторона придерживается конструктивной позиции по этому вопросу", - сказал глава оборонного ведомства.

Читайте также: "Война на троих: что означает противостояние между Турцией, Россией и Сирией".