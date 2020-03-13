Зеленский подписал закон, выполняющий требования "Венецианки" для венгерского меньшинства

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О среднем образовании", который Верховная рада приняла 16 января.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Документ вводит практические инструменты, которые помогут воплотить образовательную реформу, начатую в 2017 году, говорится в сообщении.

Как заверили у президента Украины, с принятием этого закона Украина выполнила последнюю рекомендацию Венецианской комиссии по закону "Об образовании" от 5 сентября 2017 года в части получения образования лицами, относящимися к национальным меньшинствам.

В частности, закон "О среднем образовании" предусматривает право свободного выбора языка учебного процесса частными учебными заведениями. Кроме того, новый закон детализирует положения закона "Об образовании" от 5 сентября 2017 года с учетом рекомендаций Венецианской комиссии и предлагает три языковые модели для получения образования в учреждениях среднего образования.

Первая модель предусмотрена для коренных народов Украины, не проживающих в языковой среде своего языка и не имеющих государства, которое могло бы защищать этот язык. Прежде всего речь идет о крымских татарах. Для них предусмотрено обучение на языке коренного народа с первого до 11 (12) класса наряду с изучением украинского языка.

Вторая модель рекомендована для школ с обучением на языке национальных меньшинств, языки которых относятся к языкам ЕС. Эта модель предполагает: обучение на родном языке в начальной школе наряду с изучением государственного; начиная с 5-го класса, не менее 20% годового объема учебного времени преподавание будет осуществляться на украинском языке с постепенным увеличением объема до 40% в 9-м классе; со старшей школы не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях преподавание будет осуществляться на государственном языке.

Третья модель будет работать для остальных национальных общин Украины и касается нацменьшинств, чей язык относится к одной с украинской языковой семье, а также тех, которые живут преимущественно в среде собственного языка (русский язык). Эта модель предполагает, что с 5-го класса не менее 80% учебного времени преподавание будет осуществляться на государственном языке.

"С принятием закона "О среднем образовании" Украина подтвердила приверженность своим международным обязательствам по обеспечению прав национальных меньшинств", - добавили у Зеленского.

Как известно, представители венгерского меньшинства выражали недовольство образовательной реформой Украины и требовали отмены языковых норм закона "Об образовании".

Читайте подробнее в статье: "Пять причин для Венгрии: почему и как Будапешт меняет тактику в отношении Украины".