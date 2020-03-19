В МИД объяснили, могут ли украинцы завершить отдых в Египте, несмотря на пандемию

Украинские туристы, которые сейчас находятся в Египте, могут самостоятельно решить, прерывать ли свой отдых в связи с пандемией коронавируса.

Об этом рассказал посол Украины в Египте Евгений Микитенко в комментарии "Европейской правде".

"Есть граждане, которые уже выразили желание вернуться в Украину, как только появится возможность. Однако те, кто хотят добыть свой отпуск до конца, имеют такую ​​возможность", - рассказал посол. Впрочем, возвращение отдыхающих должно завершиться до конца марта.

По данным посольства, по состоянию на 10:00 утра 19 марта в Шарм-эль-Шейхе остается около 11955 граждан Украины, в Хургаде - еще 2326. Все они здоровы.

"Две гражданки с подозрением на COVID-19 с нашей помощью уже прошли необходимые анализы на наличие коронавируса. Они здоровы, слава Богу - вчера были выписаны из больницы Шарм-эль-Шейха и улетят в Украину", - отметил Евгений Микитенко.

На карантине в Шармх-эль-Шейхе в отеле Reef Oasis Beach Resort находятся 730 украинцев, еще двое - в гостинице Sentido Reef Oasis. В двух отелях Хургады на карантине находятся 98 украинцев. По информации туроператоров, все эти граждане вернутся домой после медико-санитарных осмотров отдельными чартерными рейсами.

Как сообщалось ранее, посольство Украины в Египте договорилось о разрешении на прибытие украинских эвакуационных самолетов, несмотря на решение властей страны закрыть воздушное пространство для пассажирских авиарейсов с 12:00 19 марта.