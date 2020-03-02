РФ заявила, что не может гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии

Командование группировки войск России, которая поддерживает режим Башара Асада в сирийском конфликте, не может гарантировать безопасность полетов авиации Турции в небе Сирии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил в воскресенье руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

Он отметил, что правительство Сирии было вынуждено объявить о закрытии воздушного пространства над провинцией Идлиб.

"В этих условиях командование российской группировки войск не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в небе Сирии", - цитирует Журавлева российское агентство ТАСС.

Накануне Министерство национальной обороны Турции заявило о сбивании двух самолетов режима Башара Асада, которые попытались атаковать турецкие самолеты.

ВС Турции также заявили, что разрушили военный аэродром сил Асада в районе Нейраб в провинции Алеппо.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар 1 марта объявил о проведении в Идлибе операции "Весенний щит".