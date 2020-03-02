ЕС и Великобритания начинают переговоры относительно будущих отношений после Brexit

Европейский Союз и Великобритания в понедельник начинают переговоры о том, как будут развиваться их отношения после Brexit.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Нынешний переходный период, который начался с выходом Британии из блока 31 января, истекает в конце года.

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Обе стороны заявляют, что хотят достичь соглашения до конца года, чтобы с 2021 началось новое сотрудничество по всем направлениям, от авиации до рыболовства и обмена студентами. Речь идет о ежегодной торговле в размере полтриллиона евро и тесные связи в сфере безопасности.

Около 100 официальных лиц из Британии прибудут сегодня в Брюссель на первый раунд переговоров с Еврокомиссией, который продлится до четверга.

Второй раунд состоится в марте в Лондоне, а затем каждые две-три недели будут проводиться новые.

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ЕС хочет предоставить Британии выгодный доступ к единому рынку в обмен на надежные гарантии того, что Лондон предотвратит демпинг.

Но премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее заявлял, что хочет отойти от ЕС и отказывается подчиняться его правилам или юрисдикции его высшего суда - все это необходимо, по мнению блока, для обеспечения честной конкуренции.

В июне Великобритания и ЕС проведут оценку возможности заключения основного торгового соглашения до конца года.