В Польше - седьмая смерть от коронавируса, инфицированы 563 человека

В Польше сообщили о смерти седьмого человека, зараженного коронавирусом. Мужчина умер в больнице города Радом, в центральной части страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

По данным Министерства здравоохранения, умершему было 43 года, он находился в больнице в тяжелом состоянии.

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Министерство также подтвердило 16 новых случаев заражения за последние сутки. Таким образом, число зараженных в Польше увеличилось до 563.

"У нас есть 16 новых случаев коронавирусной инфекции, подтвержденных положительным результатом лабораторных исследований. Подтвержденные случаи касаются: 5 человек из Люблинского воеводства, 4 человека из Малопольского воеводства, 3 человека из Нижнесилезского воеводства, 2 человека из Подкарпатского воеводства и по одному из Поморского и Опольского воеводств", - сообщили в Минздраве.

С 20 марта в Польше объявлена угроза эпидемии. Было решено продлить закрытие всех учебных заведений и колледжей до Пасхи. Ранее все учебные заведения в стране должны были быть закрыты до 25 марта.

Глава правительства Матеуш Моравецкий заявил, что штрафы за нарушение карантина будут ужесточены. Штраф увеличится с 5 тысяч до 30 тысяч злотых.

Ранее сообщалось о том, что заразился министр окружающей среды Михал Вось. Министры, которые были на последнем заседании правительства, прошли тесты на коронавирус.