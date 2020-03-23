Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Эпидемия в Италии: "первый позитивный день"

В правительстве Германии объявили результат теста Меркель на коронавирус

750 млрд евро на коронавирус: Германия одобрила пакет помощи в связи с эпидемией

В Испании за сутки - рекордное количество смертей от коронавируса






Чехию обвинили в присвоении крупной партии масок из Китая для Италии

Понедельник, 23 марта 2020, 08:13

Чехию обвинили в присвоении 110 тысяч масок, а по некоторым данным речь идет даже о 680 тысячах, и тысяч респираторов, которые Китай отправил в помощь Италии в борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Repubblica.

О случае, который сейчас расследуют чешские власти, сообщил член чешской партии "Пиратов" Лев Червинка.

Читайте также
Коронавирус в Италии: 651 погибший в сутки, рекордное количество тех, кто вылечился

По его словам, во вторник чешские власти заявили, что добились больших успехов в борьбе со спекулянтами, которые зарабатывают на стоимости масок и других медицинских материалов. Мол, чешская полиция арестовала большую партию нелегального груза.

Но потом появились фотографии и видео, на которых было видно коробки в полицейских грузовиках с китайскими и итальянскими флагами и надписями на итальянском, английском и китайском языках: "Вперед, Италия! Мы с вами".

Только через три дня, после огласки в СМИ, чешские власти начали расследование и решили немедленно отправить в Италию такое же количество масок, которое было изъято (110000).

Компания, ответственная за транспортировку китайской помощи в Италию, решила по соглашению с Пекином и Римом обеспечить прибытие в Италию второго груза китайской помощи.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Коронавирус Италия
powered by lun.ua