Генсек ООН призывает к прекращению огня во всем мире в связи с пандемией

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш призывает к немедленному прекращению огня во всем мире в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в официальном видеообращении.

"Весь мир столкнулся с общим врагом – COVID-19. Вирус не имеет гражданства или этнической принадлежности... Я призываю к немедленному глобальному прекращению огня во всех уголках мира. Пришло время заморозить военные конфликты и сосредоточиться на реальной войне за наши жизни. Сейчас человечество нуждается в этом больше, чем когда-либо", - заявил Антонио Гутерриш.

Он отметил, что именно гражданское население на территориях, где идет война, является наиболее беззащитным в условиях пандемии, поскольку не имеет надлежащего доступа к медицинской помощи.

Антонио Гутерриш добавил, что специальные посланники Генерального секретаря ООН будут вести диалог со сторонами конфликта, чтобы за призывом к прекращению огня наступили реальные действия и на территориях, где идет война, начали готовиться к противодействию пандемии коронавируса.

Ранее, 17 марта, ООН и 9 стран призвали стороны конфликта в Ливии к прекращению огня, чтобы начать подготовку к реагированию на пандемию коронавируса. С таким совместным заявлением выступили Великобритания, США, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Алжир, представительство ЕС в Ливии, Тунис и Объединенные Арабские Эмираты.