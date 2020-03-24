"Болезнь белых людей": фейки мешают ЕС эвакуировать своих граждан

Дезинформация в разных странах мира мешает ЕС возвращать своих граждан из-за рубежа на фоне распространения коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv, об этом во время онлайн-встречи глав МИД ЕС рассказал глава дипломатии блока Жозеп Боррель.

"Нас волнует явная попытка дискредитировать Европейский Союз, в том числе даже через стигматизацию европейских граждан за рубежом, представляя коронавирус как своего рода "болезнь белых людей", - сказал Боррель.

По его словам, в некоторых случаях речь идет даже об утверждении, что самолеты, которые должны эвакуировать граждан, "приносят болезнь с собой".

"Распространение дезинформации играет с жизнями людей. Дезинформация может убить", - сказал он. Боррель добавил, что спецподразделение ЕС по борьбе с дезинформацией выявило более 1000 случаев, которые приводят к реальным действиям по блокированию эвакуации.

В частности, один аэропорт в Эквадоре не хотел, чтобы самолеты из Европы забирали европейцев, опасаясь, что они могут принести вирус с собой.

Например, в эквадорском городе Гуаякиль местный мэр 19 марта распорядилась вывезти автомобили на взлетно-посадочную полосу, чтобы они помешали посадке самолета Iberia, который планировал репатриировать 190 граждан ЕС.

Самолет прилетел из Мадрида, чтобы вернуть домой испанцев, после того как Эквадор закрыл свои границы для иностранных путешественников.

Мэр Гуаякиля Синтия Витери назвала репатриацию "преступной". "Как это возможно, что вы собирались позволить этой команде остаться в городе?" - сказала она.

После этого инцидента ЕС попросил Эквадор гарантировать доступ к его аэропортам, чтобы он мог возвращать граждан из стран Южной Америки.