Ермак рассказал послам G7 о Минских договоренностях об ОРДЛО

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с послами стран G7 и ЕС встречу Трехсторонней контактной группы в Минске 11 марта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Отмечается, что Ермак "проинформировал послов о ситуации с безопасностью на Донбассе" и встрече Трехсторонней контактной группы, но детали не сообщаются.

"Представители стран Группы семи и ЕС подтвердили настрой на дальнейшее активное сотрудничество с Украиной по всем направлениям, где есть взаимный интерес, а также неизменность позиции в поддержку реформ, территориальной целостности и суверенитета нашего государства", - добавляют в сообщении.

Главной темой обсуждения была ситуация с распространением коронавируса непосредственно в Украине и в мире.

В частности, обсуждали "ряд вопросов практической помощи Украине со стороны стран Группы семи и ЕС относительно предоставления соответствующего медицинского оборудования и лекарственных средств".

Во время встречи Ермак отметил, что президент Владимир Зеленский регулярно проводит телефонные разговоры с лидерами других стран о взаимной поддержке в связи с пандемией коронавируса.

Читайте также: Четыре угрозы "нового Минска": почему в "Слуге народа" есть сопротивление договоренностям об ОРДЛО.