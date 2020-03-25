Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Испания обошла Китай по числу смертей от коронавируса: более 700 погибших за сутки

Наследник британской короны заразился коронавирусом

Метро Лондона переполнено второй день подряд несмотря на строгий карантин

ЕС требует от РФ и боевиков открыть частичный доступ на оккупированный Донбасс






Во Франции за нарушение карантина грозит до 3750 евро штрафа или 6 месяцев тюрьмы

Среда, 25 марта 2020, 13:12

Во Франции максимальная санкция за нарушение карантина предусматривает 3750 евро штрафа и 6 месяцев лишения свободы.

Как сообщает "Европейская правда", такую ​​информацию разместило в своем Twitter Министерство внутренних дел Франции.

"Если вы не уважаете ограничительные меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции, к вам будут применены санкции. За первое нарушение полагается штраф в размере 135 евро, за рецидив в течение 15 дней - штраф в размере 1500 евро. Если в течение 30 дней будет составлено три протокола - правонарушение карается штрафом 3750 евро и до 6 месяцев лишения свободы. Защитите себя и других", - говорится в сообщении.

Новые санкции начали действовать с 24 марта, с тех пор в стране вступили в силу еще более жесткие карантинные ограничения.

Читайте также
Коронавирус во Франции: за сутки умерло рекордное число людей, более 22 тысяч больных

Напомним, с 24 марта запрещены пробежки на расстояние в радиусе более 1 километр от места проживания. Выходить на улицу с целью физической активности больше, чем на час, нельзя. Заниматься этими активностями разрешено один раз в день.

Еще с 17 марта действует требование о необходимости, в случае выхода из дома, иметь при себе специальную форму с объяснением причин.

По результатам опроса Elabe / Berger-Levrault для канала BFMTV, большинство французов поддерживают ограничения для предотвращения распространения коронавируса. В частности, 93% опрошенных одобряют ограничение свободы передвижения сроком не менее 15 дней.

По состоянию на 24 марта, во Франции от осложнений коронавируса умерли 1100 человек, количество инфицированных превысило 22,3 тысячи.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Коронавирус Франция
powered by lun.ua